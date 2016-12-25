提升冬日溫度 陸城市分享冰箱興起
在國外流行的「分享冰箱」，近來在中國大陸上海、貴陽等城市出現。這種鼓勵民眾將多餘的乾淨食物放到公共的冰箱裡，供有需要的人取用的立意雖佳，卻被質疑為商家作秀。
新華社報導，今年26歲，在廣西北海市中心的素食餐廳擔任經理的鄭傳寶在網上看到「分享冰箱」，特意購置一台立式保鮮櫃，將餐廳多餘的菜裝袋後放入保鮮櫃，並貼上「有需要的人免費領取」的提示字樣。
鄭傳寶想把餐廳的剩餘食物免費分享給有需要的人。然而事情並非如此順利。
大陸不少城市的「分享冰箱」被人質疑為商家作秀。有人認為領取食物的人生活並不困難；有人抨擊「免費領取」會助長「懶漢」心理；還有人擔心食品安全問題。
不過，鄭傳寶說，1個多月了，沒發生任何問題。平均每天供應40盒菜，1個月已送出近1200盒。
志工艾魚說，活動本身就是主張不浪費乾淨的食物，「分享」模式要繼續下去，大範圍幫助經濟困難群體，需要更多餐廳及社區加入。1051225
(中央社)
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