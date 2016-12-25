空品不良站日數 並無往年高
根據環保署統計至12月15日的空品不良站日數，今年為824天，跟去年整年997天相比，並沒有比較差。
每年的秋冬季節，空氣品質都很受到外界注意，尤其今年因為受到氣象條件詭譎的影響，似乎空品不良的比例也比往年高，甚至中南部11月11日至11月21日還連續出現「紫爆」的狀況。
不過數據上顯示，今年的空氣品質可能沒有想像中的差。根據行政院環境保護署以舊制細懸浮微粒(PM2.5)指標統計，截至今年的12月15日，測定日數為2萬5950天，其中PM2.5達到等級7，也就是紅色警戒以上的站日數為824天。
104年一整年測定日數為2萬6836天，其中達到紅色警戒以上的站日數為997天；103年測定日數為2萬7411天，其中達到紅色警戒以上的站日數為1556天。環保署說，數據上顯示其實今年的空品不良的天數，並沒有比往年高。
環保署官員還說，如果比較103年至105年的機動車輛登記數，今年1至11月為2151萬2916輛；104年整年為2140萬863輛；103年為2129萬279輛，也並沒有明顯增減。
不過，環保署坦言，今年的氣候條件真的很詭異。環保署官員表示，往年到了10月開始就會陸陸續續有空品不良的狀況，今年則是到了11月才陸續有空品不良的情況。
環保署表示，往年也很少見有連續紫爆10天的紀錄，因為過去總是3-4天，氣象條件就會改變，讓空品不良的狀況稍微減緩，所以才有民眾誤以為今年空污比往年還要嚴重的情況。1051225
(中央社)
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