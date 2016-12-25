納坦颱風撲向菲國 近8萬民眾疏散
颱風「納坦」可能轉為強颱，預料於今天傍晚在呂宋島東部登陸，截至中午，已有將近8萬民眾被強制疏散至臨時收容所，數以千計的旅客滯留機場及港口。
菲律賓氣象局在中午前發布的通告中說，「納坦」位於加丹杜安尼斯島（Catanduanes）以東約150公里海面，「威力增強，呂宋島南部現遭受更大的威脅。」
截至上午10時，「納坦」中心附近最大風速為每小時185公里，瞬間最大陣風每小時255公里，以每小時15公里速度朝加丹杜安尼斯島移動，預料今晚登陸，直徑500公里範圍內會有大雨，海浪可達14公尺高。
氣象局警告，架構不穩固的輕材質建築，可能在颱風掠境時遭到嚴重損壞，即使是一般平房，鐵皮屋頂也可能被掀翻。
目前丹杜安尼斯島已進入4號颱風警報狀態，呂宋島南部4省為3號颱風警報，週邊9省為2號颱風警報，包括大馬尼拉地區在內另19省、地區或離島，則發布1號颱風警報。
菲國災難協調委員會上午的報告稱，為達成零傷亡的目標，當局已強制疏散高風險地區7萬6399名居民，另有4萬居民可能也將於稍晚後被疏散。
多家航空公司已宣布多條國際及國內航線於今、明2天停飛，有28趟航班受到影響。400多艘渡輪因海象不佳而停航，有4000多名乘客受困於呂宋島南部多處碼頭。1051225
(中央社)
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