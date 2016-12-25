詐騙集團藏匿臉書購物社團 女遭詐千元

刑事警察局今天指出，張姓女子11月在臉書購物社團「寶貝優惠玩具城」購買約新台幣5000元的玩具，匯款給對方後卻遲遲未收到貨物，報警處理後才驚覺遭到詐騙。

社群軟體臉書（Facebook）是台灣常使用的社交工具之一，近期也有民眾以私人名義成立社團，用來販售、代購物品，也因此產生許多詐騙、購物爭議。

警方指出，民國72年次擔任家管的張姓被害人，11月下旬在臉書購物社團「寶貝優惠玩具城」私訊一名張姓小姐，並購買約5000元的玩具，迅速付款後等了1週仍沒有收到貨物，私訊賣家後，對方也承諾會儘速出貨，最後竟消失無蹤，被害人向警方報案後，才驚覺遭詐。

警方表示，12月中臉書購物社團「309社團」及「WHY and1/2熊媽咪買翻天」也發生同樣的詐騙行為。警方說，臉書社團購物雖然方便、價格優惠，但也具有相當大的風險，呼籲民眾應注意，若有疑慮，也可撥打165反詐騙專線查詢。1051225

(中央社)