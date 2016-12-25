遼寧艦駛出第一島鏈 港專家：警示台美
共軍航空母艦「遼寧號」將首次駛出第一島鏈。香港軍事專家表示，在當前兩岸關係、中美局勢的催化下，此舉有警示台灣、美國的作用，可稱為一次「戰備性質的巡航」。
環球時報報導，中國大陸海軍新聞發言人梁陽24日表示，大陸解放軍海軍遼寧艦編隊赴西太平洋海域開展遠海訓練，此次訓練是根據年度訓練計劃組織實施的。
報導說，這是遼寧艦首次出遠海訓練。
香港明報報導，大陸中央電視台的畫面顯示，共軍航空母艦編隊在黃海的預定海域訓練，其間遼寧艦首次實施「全甲板放飛」訓練。即連續放飛甲板上同時出現的12架殲15，戰機在空中進行加油受油、空中對抗等任務後又全部著艦。
「全甲板放飛」是航空母艦形成戰鬥力的重要一步，中共中央軍事委員會委員、海軍司令吳勝利親自在遼寧艦上指導訓練。
明報引述香港軍事評論員梁國樑分析指出，遠海訓練是所有航艦必須完成的任務，「在技術上是時候走出這一步」，未來還可能進一步進行環球航行。
對於遼寧艦出第一島鏈，梁國樑認為，此舉對台灣肯定有警示作用，「對台海可能出現的變數做準備」，因駛至台灣外海，既可阻隔外界對台海的干涉，又可對台灣東岸形成威脅。
他指出，美國此前一直懷疑遼寧艦的真正戰鬥力，此舉是「做出來」讓美方看到，美國在今後的戰略中必須衡量、考慮遼寧艦的存在。1051225
(中央社)
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