遼寧艦編隊遠海訓練 日防衛省嚴密監控

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共同社報導，日本防衛省今天一早發布新聞稿表示，日本一艘驅逐艦昨天在東海中央，首次見到中國大陸第1艘航空母艦遼寧號。

根據防衛省新聞稿，這支艦隊包含其他7艘船艦，即3艘導彈驅逐艦，3艘巡防艦和1艘補給艦。日本海上自衛隊下午4時左右看到時，艦隊正往東航行。

防衛省沒有公布更多艦隊動向細節，但密切監控情勢，因為陸方海軍船艦有可能經過日本附近海域，前往西太平洋。

新華社24日報導，包括遼寧號在內的編隊同日前往西太平洋進行遠海訓練。1051225

(中央社)