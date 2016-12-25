大馬首相耶誕賀詞 願各族群相互包容

馬來西亞首相納吉在社群網站上發表耶誕節賀詞，祝賀各族人民在佳節快樂安康，也呼籲大馬人能藉著佳節思量各宗教所信奉的價值，並相互包容。

儘管馬來西亞是個信奉伊斯蘭為主的國家，不過各民族依然有宗教信仰自由權力。納吉也在這天撰文祝福大馬人耶誕快樂外，也希望各族能趁著佳節好好與親朋好友聚會。

他表示，儘管每個國民宗教信仰不同，不過互相尊重、彼此包容以及幫助不幸者是各宗教間的共同價值，這是讓大馬人生活在這多元土地的相同價值，也希望所有國民能持續相互尊重。1051225

(中央社)