葉丙成談納粹事件 無感比無知更可怕

光復中學學生扮納粹被外界批評，台大電機系教授葉丙成今天表示，「教育最大問題不是無知，是無感」，學生空有知識，但對歷史無感，才會做出這些事。

光復中學23日舉辦變裝秀活動時，有學生扮成德國納粹，包括服裝、旗幟、軍徽等裝扮，還用紙箱製作戰車，模仿德軍親衛隊受校閱之場景，引發爭議，以色列駐台辦事處對此發表強烈譴責，總統府也請行政部門追究校方責任，要求校方嚴加檢討、了解並強化相關教育。

葉丙成今天在臉書發文指出，許多人以此事件批判學生無知、老師無知，但他認為無知可能不是最大的問題，最大問題是「無感」；學生是真的無知嗎？不知道希特勒是誰嗎？不知道希特勒跟納粹做過什麼事情嗎？如果他們無知到希特勒都不認識，連納粹都沒聽過，不會興沖沖提議要扮納粹。

葉丙成指出，如果他們從課本念過希特勒，應該也會看到課本上寫到德國在二次大戰侵略各國的史實，應該也會知道納粹以毒氣屠殺數以百萬計猶太人的恐怖罪惡，他相信如果實際去問這些扮納粹的學生，應該多數知道納粹屠殺猶太人的史實，這些學生不是沒有知識，不是不知道史實，但他們還是決定要扮納粹，到底出了什麼問題？

「真正的問題，就在於我們的教育只在乎知識」，葉丙成認為，對台灣學生而言，希特勒、猶太人屠殺，跟歷史課本中蒙古人侵略歐洲、十字軍東征，沒有差別，它們都不過是「課本裡要記要背要考的一段話而已」，以目前考試為主的教學、效率為主的教學，德國、二次大戰、納粹、屠殺，只不過是課本中的一個內容。

葉丙成認為，我們的教育太在乎知識，因為有太多的知識要教，以至於必須很有效率的把所有知識塞給學生，體驗？感受？同理？這些在教室裡都是奢侈，用傳統教學的老師是很難在繁忙進度中引導孩子做這些，於是學生空有歷史知識，但對這些歷史是無感的，無感的人自然有可能做出像扮納粹傷害他國感情的事件出來。

當整個社會都在批判學生、老師無知時，葉丙成也希望大家反思，台灣社會對德國二次大戰的傷口，是否真有嚴肅看待？過去在網路上最常看到的就是帝國毀滅希特勒的片段被拿來做各式各樣搞笑，你、我、許多人都曾分享過這些影片，但一再用笑鬧方式去使用這些影片，對德國人是否有尊重？整個時代的大悲劇，為什麼會被人拿來這樣消費？

葉丙成指出，其實不是只有這些孩子，在這種只在乎知識，不在乎感受、同理、體驗的教育下，許多人對這些史實也是一樣是無感的，拿希特勒影片當題材不斷搞笑，跟學生扮納粹，都是對他國歷史的不尊重，都是對他國人心的傷害，「當我們檢討學生為什麼出現這樣脫序行為時，大人是否也該反省我們自己」。

葉丙成表示，在反省自己之餘，更重要的是要解決問題，而不是切割問題，「只把這些學生、這個學校、這個事件當腫瘤切割、丟棄，是不會解決問題的」，他衷心盼望熱血老師們能更快速改變教育，不要再讓孩子把歷史知識只當作考試要背的東西，而是社會能體認歷史教育的重要性，願意讓老師花更多時間去引導孩子們感受這些史實背後對人心的真正影響。

「我們教育最大的問題不是無知，是無感」，葉丙成最後也呼籲，別讓下一代繼續被教成徒有知識卻無感的孩子，需要大家一起努力改變這無感的教育。1051225

(中央社)