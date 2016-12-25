世界7百多家宮廟齊聚 申請金氏紀錄
世界神明聯誼會25日在佛光山佛陀紀念館舉行，有來自世界700多家宮廟、逾2000尊神明齊聚一堂，鑼鼓喧天，熱鬧非凡，有如神明嘉年華會。中華傳統宗教總會及佛館特別申請世界紀錄認證，有認證官到場認證，可望成為世界最大規模的神明聯誼會。佛光山開山大師星雲大師因身體欠佳，今天並未出席。
「世界紀錄協會」已初審通過「世界最多宮廟教堂參加的全球多元宗教聯誼會─2016世界神明聯誼會」，這項非物質文物遺產，同日同地達700家宮廟及教堂，今天現場認證，是否通過認證，下午可望知道結果。
世界神明聯誼會今年邁入第5年，有多項殊勝，例如從大陸甘肅涇川、天津的廟宇神尊都來共襄盛舉，東南亞國家如新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞及港澳地區的宗教領袖也到場，今年大陸來參與的宮廟數量創歷年新高。
兩岸世界級的媽祖廟、關聖帝君廟及眾多祖廟也到佛館會香；大陸7、800年國寶級神尊也到達會場；菲律賓天主教堂的聖嬰、聖母、聖父等，不分宗教一起參與。
各宮廟今天上午7點就陸陸續續進到佛陀紀念館，由於人數眾多，造成交通阻塞，各宮廟神轎、陣頭各顯神通，從禮敬大廳前廣場，往成佛大道前進，人擠人，場面壯大。
中華傳統宗教總會總會長王金平及高雄市長陳菊都到場祝賀，並祈祝星雲大師身體健康；王金平說，這是首度同時間有這麼多宮廟及神尊齊聚在同一個地方，所以申請世界紀錄。
陳菊則承諾明年協助解決交通打結的問題，她說，看到這麼多宮廟來很歡喜。
佛館今年也把玉佛殿的佛牙舍移迎請下來，讓信眾近距離瞻仰禮拜，今天起連續開放7天，佛館表示，以後每年12月25日神明聯誼會都會將佛牙舍利請下來與大家結緣。
現場也準備流水席，至中午止，已有逾10萬人湧入佛館；會場也有河南越調劇團「老子」演出、本館也展出「遇見．修鍊．重現─台灣宗教遺產保存修復特展」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。