世界7百多家宮廟齊聚 申請金氏紀錄

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2016世界神明聯誼會25日在高雄佛陀紀念館舉行，有來自世界700多家宮廟、逾2000座神尊齊聚一堂，宛若神明嘉年華會，佛館成佛大道上陸續湧入各家宮廟神明抵達菩提廣場安座。（王錦河攝）

佛館山門廣場陸續湧入各家宮廟神明進入禮敬大廳沿成佛大道抵達菩提廣場安座。（王錦河攝）

佛館菩提廣場陸續湧入各家宮廟神明安座。（王錦河攝）

佛館玉佛殿吸引眾多信眾虔誠禮拜佛牙舍利。（王錦河攝）

佛館玉佛殿供奉佛牙舍利（如圖）。（王錦河攝）

佛館玉佛殿吸引眾多信眾虔誠禮拜佛牙舍利。（王錦河攝）

佛館本館大堂準備眾多禮籃結緣品要跟參與的客廟結緣，吸引1位男子拍攝。（王錦河攝）

佛館準備眾多流水席與各地宮廟信眾們結緣，中午時分大批信眾齊聚用餐。（王錦河攝）

世界神明聯誼會25日在佛光山佛陀紀念館舉行，有來自世界700多家宮廟、逾2000尊神明齊聚一堂，鑼鼓喧天，熱鬧非凡，有如神明嘉年華會。中華傳統宗教總會及佛館特別申請世界紀錄認證，有認證官到場認證，可望成為世界最大規模的神明聯誼會。佛光山開山大師星雲大師因身體欠佳，今天並未出席。

「世界紀錄協會」已初審通過「世界最多宮廟教堂參加的全球多元宗教聯誼會─2016世界神明聯誼會」，這項非物質文物遺產，同日同地達700家宮廟及教堂，今天現場認證，是否通過認證，下午可望知道結果。

世界神明聯誼會今年邁入第5年，有多項殊勝，例如從大陸甘肅涇川、天津的廟宇神尊都來共襄盛舉，東南亞國家如新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞及港澳地區的宗教領袖也到場，今年大陸來參與的宮廟數量創歷年新高。

兩岸世界級的媽祖廟、關聖帝君廟及眾多祖廟也到佛館會香；大陸7、800年國寶級神尊也到達會場；菲律賓天主教堂的聖嬰、聖母、聖父等，不分宗教一起參與。

各宮廟今天上午7點就陸陸續續進到佛陀紀念館，由於人數眾多，造成交通阻塞，各宮廟神轎、陣頭各顯神通，從禮敬大廳前廣場，往成佛大道前進，人擠人，場面壯大。

中華傳統宗教總會總會長王金平及高雄市長陳菊都到場祝賀，並祈祝星雲大師身體健康；王金平說，這是首度同時間有這麼多宮廟及神尊齊聚在同一個地方，所以申請世界紀錄。

陳菊則承諾明年協助解決交通打結的問題，她說，看到這麼多宮廟來很歡喜。

佛館今年也把玉佛殿的佛牙舍移迎請下來，讓信眾近距離瞻仰禮拜，今天起連續開放7天，佛館表示，以後每年12月25日神明聯誼會都會將佛牙舍利請下來與大家結緣。

現場也準備流水席，至中午止，已有逾10萬人湧入佛館；會場也有河南越調劇團「老子」演出、本館也展出「遇見．修鍊．重現─台灣宗教遺產保存修復特展」。

(中時)