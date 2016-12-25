求職朋友注意 年底前高雄有7場徵才活動

我要評比

2016年即將邁入尾聲，高雄市政府勞工局訓練就業中心於最後一週仍有7場徵才活動，提供619個職缺，請求職朋友們把握良機！

12月26日(一)下午2時於林園區區公所有「鉅明公司」招募110名操作工。

12月27日(二)下午2時「日盛保全、宮賞國際、陸潔公司、台灣住礦科技」於三塊厝聯合里活動中心徵求310名整鈔員、房務員及生產技術員等；同一時間「奇賓機械、順遠工程」於楠梓就服站釋出29個工作機會。

12月28日(三)下午2時也有2場徵才活動，第一場在三民就服站，「群創光電」徵求50名設備技術士、助理技術員等；第2場為「搬運先生」於鳳山就服站招募15名員工。

12月29日(四)下午2時則有「春吉公司、久恩企業、巴特里食品、晉億冷凍機械」於鳳山就服站徵求75人；第2場在三民就服站有「王品餐飲」招募30名儲備店主管。

各場次徵才資訊可至訓就中心網站「徵才活動」專區查詢，或電洽：733-0823轉408，也歡迎民眾上訓就中心網站線上登錄電子履歷，快速下載列印求職登記表，徵才當日就能節省填寫履歷資料及投遞應徵時間。

此外，最受民眾喜愛的106年第1梯次產訓合作職前訓練班，將於105年12月27日起至106年1月12日止受理報名，職類班別包括「食品烘焙、美髮設計、地方風味小吃、電機控制、美容彩顏造型、水電裝修實務、輕食餐飲實務及汽機車修護」等8班，相關職訓資訊可上訓就中心網站查詢，或洽：783-5011分機132~134。

(中時)