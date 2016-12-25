納粹變裝鬧太大 光復中學校長宣布辭職

光復中學校長程曉銘25日決定辭職負責。（徐養齡攝）。

程曉銘昨鞠躬道歉畫面。（徐養齡攝）。

光復中學變裝遊行惹議。（翻攝臉書）

新竹市光復中學納粹變裝風波一發不可收拾，校長程曉銘飽受各界抨擊，25日決定辭職下台以示負責，校內人士透露，董事會今上午在收到程曉銘辭呈後也火速批准，對外滅火意圖明顯。

光復中學23日一場變裝遊行活動，因二年級某班以希特勒納粹造型登場，照片在臉書流傳遭網友痛批「在歷史傷口上灑鹽」，事件也隨即在媒體上發酵，以色列、德國史館及總統府都發表譴責，程曉銘昨公開鞠躬道歉。

程曉銘聲明稿全文如下：

對於日前本校學生變裝遊行引發的社會紛擾和不安，本人深感歉意，謹在此代表全體師生向歷史事件的受害者和社會大眾再度致歉，教育單位負有教育學生正確價值觀之責，也應帶領學生從錯誤中學習，更應從事件中汲取教訓，轉化為蛻變成長的正能量，有鑑於此，我們將採取以下作法：

1、我們會先聚焦納粹此歷史議題，藉此突發事件教導學生更深入認識此議題，強化此事件的歷史傷痕，了解納粹符號在國際間的禁忌。

2、在未來的活動設計中更要強調情意教育，創意固然值得鼓勵，但也應讓孩子們了解「尊重當事人」及「同理感受」卻是更為重要價值觀。

3、此外我們會舉辦一系列的活動教學，藉由觀賞相關主題影片和書籍，如辛德勒的名單、美麗人生、穿條紋衣的男孩...等，並邀約以色列在台辦事處人員蒞校演講，希望透過多元活動讓學生有更深入認識。在此我要特別感謝以色列在台辦事處在本校發表道歉聲明後，對學校伸出友善的雙手，願意提供相關的資源供教育之用，其大度和智慧確實令我們感佩。

4、同時為了表示對這整件事情的負責態度，在此宣佈自即日起請辭校長職務。並另向教育部提報後續懲處名單。

此事件雖是一個點，但未來我們會擴及到整個教育面，在平日的歷史教育也應特別強化每一重大歷史事件的影響和教訓。在請辭校長行政職務獲准後，個人將以教師身份致力於歷史議題的教育上，藉由舉辦多元活動，讓孩子們都能對各大歷史事件有更全面的理解。

最後我也懇請社會大眾不要對老師及學生有過多苛責，他們已經承受了排山倒海的壓力，我們既不忍也不願造成孩子們心中的陰影。此事件讓全體師生皆獲得寶貴的機會教育，風雨過後大家仍會秉持初心，在教育之路上攜手共進。

(中時)