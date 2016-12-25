袁惟仁離婚隔天載妹 陸元琪心寒：別忘照顧孩子

袁惟仁離婚不到1天，就被拍到載正妹回家。（圖／中時資料照）

小胖被拍載網紅陳葳(左)回家，陸元琪(右)心寒回應。（圖／取材自陳葳、陸元琪臉書）

「小胖」袁惟仁和結縭14年的女星陸元琪23日正式簽字離婚，沒想到隔不到20小時，袁惟仁就被拍到載長髮正妹回家，而該女也被起底是23歲的世新校花、網紅陳葳，引發不少討論，對此緋聞，袁惟仁和陸元琪也都做出回應。

據《蘋果日報》報導，袁惟仁透過經紀人回應載妹一事：「我犯了甚麼錯嗎？怎麼會搞成這樣？」對女生感到抱歉，並稱雙方是談合作的關係，擔心因此談不下去，至於載陳葳回內湖住家，是因為那裡是他的工作室，以前也有其他歌手在那錄音過。

而其實在2006年時，袁惟仁和陸元琪就曾被傳婚變，這次2人認了離婚後，月初都曾發聲明澄清沒有第三者，但女方友人還跳出來為她抱不平，稱袁惟仁在哭窮，陸元琪則無奈說這14年是她軟弱，並指「2006年的事（小胖外遇）不是假的」，但為了孩子們的感受和保前夫的工作，她仍選擇原諒，「畢竟還是『袁太太』時我都沒說話了，現在是『陸小姐』更沒資格說話。」

今年耶誕節前，夫妻倆正式離婚，陸元琪怕孩子心裡難受，故更用心安排他們的禮物，未料又聽到小胖的緋聞，心寒說：「才看到他們笑開心，忽然又是爸爸帶來的烏雲。這些日子他給孩子的烏雲真是一朵一朵、一片一片接著來。」接著無奈表示：「我只希望他記住！他是孩子的父親，養孩子是他的責任，能過的開心是他的福氣，但也不要忘記照顧孩子的開銷！做任何事都要想想孩子！如果有了新感情，只要是好的，我祝福他！但別忘了，孩子要養！為了孩子，我就不公開說這個人對我怎麼樣了。謝謝大家的關心，我真的要好好跟女兒聊聊了。」

(中時電子報)