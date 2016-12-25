酒駕騎重機　騎士魂斷北宜公路

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周姓男子疑因酒後騎乘大型重機，今天上午在北宜公路發生車禍傷重不治，機車遺留在現場。（孟祥傑翻攝）

49歲周姓男子疑因酒後騎乘大型重機，今天（25日）上午近8時行經新北市北宜路三段15.7公里處時往宜蘭方向，於轉彎處擦撞護欄後摔車導致重傷，送醫急救1小時仍不治，經抽血檢測換算成酒測呼氣值高達1.37毫克，警方已聯繫家屬，釐清肇事原因。

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(中時)