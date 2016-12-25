陸遼寧艦首度跨第一島鏈 國軍嚴密監控

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共軍遼寧艦編隊赴西太平洋海域首次開展遠海訓練，日本也發布消息共軍遼寧號出現東海中部水域動態。國防部軍事發言人陳中吉今天表示，國軍全程嚴密監控和掌握共軍動態。

陳中吉表示，對於共軍動態，國軍全程嚴密監控，並能有效掌握，會視狀況依規定做相關應處。另外，軍方人士也指出，國軍觀通系統全程監控共軍動態，視情況在必要時會派機艦戒備。

值得注意的是，大陸國防部官網23日深夜以新聞稿公布，遼寧號編隊這幾天攜帶多架殲15戰鬥機和多型直升機展開跨海區訓練和試驗任務，中共海軍司令員吳勝利坐鎮遼寧號指導，並強調這次任務為大陸海軍根據年度計畫做出的正常安排。

日本防衛省今天一早也發布新聞稿表示，日本驅逐艦昨天在東海中央首次見到中國大陸第1艘航空母艦遼寧號。但日本防衛省沒有公布更多艦隊動向細節，只表示密切監控情勢，因為陸方海軍船艦有可能經過日本附近海域，前往西太平洋。1051225

(中央社)