投縣辦學習型城市博覽會 展現成果
南投縣政府今天舉辦學習型城市成果博覽會，南投縣政府秘書長洪瑞智指出，南投都是學習據點，期盼未來成學習性城市典範。
為了展現南投縣105年學習型城市計畫推動成果，南投縣政府今天上午在草屯國小舉辦105年學習型城市成果博覽會，南投縣政府秘書長洪瑞智應邀敲鑼宣示活動開幕，活動由埔里蛹之聲樂團的樂聲揭開序幕，現場也有16個公民營協辦單位攤位進行展示。
洪瑞智說，他要感謝所有參與推動學習型城市的夥伴們的辛勞，而建設學習型城市是建構個人中心學習體系，落實學習型社會的重要途徑，縣府希望南投縣推動學習型城市能整合社區大學、部落大學以及樂齡學習中心等終身學習資源。
洪瑞智表示，縣府會將歷年來的推動經驗轉化為未來的施政項目，逐步擴散到13個鄉鎮市，讓整個南投縣都是我們的學習據點，讓學習不再受限於講堂教室，而是營造一個融入生活情境之中的終身學習環境，形塑生態宜居的學習型城市。
南投縣政府指出，南投縣學習型城市計畫以「打造綠活城鎮從投學習」為發展願景，藉由結合部門資源，扮演終身學習橋梁，執行計畫行動方案，在暨南大學及魚池鄉公所、魚池國中等11個協辦公民營組織的齊心努力下，分別以活動、沙龍、工作坊、教學等型態開設了416小時的課程，吸引超過15000人次的民眾參與學習。
南技縣政府表示，希望藉由學習型城市計畫，讓縣民能透過多元管道的學習模式，讓學習融入日常生活之中，透過學習尋找幸福的開端，提升整體生活的品質。1051225
(中央社)
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