今年空品最差測站 高雄左營42天最多

我要評比

中南部的空氣品質較差，根據環保署最新統計今年空品最差的測站為高雄左營，累計有42天，其次為高雄前金32天，第三則為屏東潮州31天。

根據行政院環境保護署以舊制細懸浮微粒(PM2.5)指標統計，截至今年的12月15日，PM2.5達到等級7，也就是紅色警戒以上的站日數為824天。其中以高雄左營最差，累計加起來有42天，其次為高雄前金有32天，第三則為屏東潮州31天。

至於是什麼原因讓左營不良的日數比第2名的前金整整多出10天，環保署推測應為局部不良的情況，類似有廟會、放煙火等活動導致。

環保署官員指出，高雄地區本來就因為地理位置跟氣象條件，比其他地方容易累積污染源，算是先天不足後天失調。

而高雄地區的測站都算是同個範圍也算是同一等級，因此左營的極端值雖然比較高，但推測應為活動導致，並非有其他的特殊原因。1051225

(中央社)