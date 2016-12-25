今年空品最差測站 高雄左營42天最多
中南部的空氣品質較差，根據環保署最新統計今年空品最差的測站為高雄左營，累計有42天，其次為高雄前金32天，第三則為屏東潮州31天。
根據行政院環境保護署以舊制細懸浮微粒(PM2.5)指標統計，截至今年的12月15日，PM2.5達到等級7，也就是紅色警戒以上的站日數為824天。其中以高雄左營最差，累計加起來有42天，其次為高雄前金有32天，第三則為屏東潮州31天。
至於是什麼原因讓左營不良的日數比第2名的前金整整多出10天，環保署推測應為局部不良的情況，類似有廟會、放煙火等活動導致。
環保署官員指出，高雄地區本來就因為地理位置跟氣象條件，比其他地方容易累積污染源，算是先天不足後天失調。
而高雄地區的測站都算是同個範圍也算是同一等級，因此左營的極端值雖然比較高，但推測應為活動導致，並非有其他的特殊原因。1051225
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。