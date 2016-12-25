慈濟醫療團寒冬送暖 跨海援助敘利亞難民
敘利亞內戰造成大批難民逃離家園，慈濟義診團也在平安夜前趕往約旦，發放食物、孩童冬裝、文具書包給難民並進行義診，讓難民在寒冬之際感受溫暖。
敘利亞內戰造成大批敘利亞難民攜家帶眷倉皇逃離家園，當難民長途跋涉抵達異鄉後，依舊面臨種種困境，醫療問題更是這批難民極度需要卻欠缺的資源。
36人組成的「慈濟援助敘利亞義診發放團」，日前從台灣飛往約旦，並趕在平安夜前抵達，隨後趕往安曼蘇威拉區慈心之家發放及關懷，同時也到難民營的帳篷散戶區進行食物、孩童冬裝、文具及書包發放與義診。
協助義診發放團發放的敘利亞媳婦賴花秀指出，面對戰爭的恐懼、家園被摧毀的傷痛，原本慷慨待人、樂善好施的敘利亞人變了，他們需要等待救援、害怕資源短缺的明天，必須伸手到處尋求救助資源，當她看到孩子接到文具、書包與冬裝後，展露可愛笑容，這個喜悅歡樂的發放畫面，很難讓人聯想到孩子是經歷戰爭逃離家園的難民。
慈濟基金會表示，進入歲末寒冬，證嚴法師除了行腳到台灣各地主持歲末祝福外，更時時關心國際災難問題，除的對慈濟援助敘利亞義診發放團表達感恩，也擔心因人禍造成的難民，而天下不分彼此，都如一家人，十方菩薩關懷一個地方的苦難，這就是十方菩薩雲來集，不分國際，不分宗教，這樣的愛，這都是人類的本性。1051225
(中央社)
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