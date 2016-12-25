嘉義市眷村美食文化節　香氣四溢吸人潮

我要評比

嘉義市白川町社區發展協會今天在經國新城社區西門街廣場舉辦「眷村美食文化節」，現場集結大江南北美味佳餚，香氣四溢，吸引人潮，市長涂醒哲也到場共襄盛舉。

白川町社區發展協會表示，眷村文化是嘉義市重要文化特色，眷村美食可以看見過去眷村生活縮影，今年初曾舉辦眷村美食園遊會，民眾反應熱烈，因此，特別於今天舉辦「眷村美食文化節」，再現眷村風華。

涂醒哲指出，今年駐市作家魚夫出版「桃城著味：魚夫嘉義繪葉書」，內容盛讚嘉義市眷村佳餚，從民國路美食街、空軍市場等地，是許多嘉義人的美食記憶。

涂醒哲說，用魚夫的話講「這一味可列入國家非物質文化遺產。」眷村文化是嘉義市文化之一，不僅可以成為嘉義市發展觀光的景點，眷村美食文化節未來可成為嘉義市文化節慶之一。

現場美食攤位推出道地眷村美食，包括蔥油餅、韭菜盒子、獅子頭、虎皮肉捲、芝麻燒餅、梅干扣肉等，也有江浙名菜、川菜、湖南菜及各類麵食、廣式泡菜、烤鴨等，各項美食物美價廉，民眾紛紛嚐鮮，讚不絕口。1051225

(中央社)