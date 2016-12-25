嘉義市眷村美食文化節 香氣四溢吸人潮
嘉義市白川町社區發展協會今天在經國新城社區西門街廣場舉辦「眷村美食文化節」，現場集結大江南北美味佳餚，香氣四溢，吸引人潮，市長涂醒哲也到場共襄盛舉。
白川町社區發展協會表示，眷村文化是嘉義市重要文化特色，眷村美食可以看見過去眷村生活縮影，今年初曾舉辦眷村美食園遊會，民眾反應熱烈，因此，特別於今天舉辦「眷村美食文化節」，再現眷村風華。
涂醒哲指出，今年駐市作家魚夫出版「桃城著味：魚夫嘉義繪葉書」，內容盛讚嘉義市眷村佳餚，從民國路美食街、空軍市場等地，是許多嘉義人的美食記憶。
涂醒哲說，用魚夫的話講「這一味可列入國家非物質文化遺產。」眷村文化是嘉義市文化之一，不僅可以成為嘉義市發展觀光的景點，眷村美食文化節未來可成為嘉義市文化節慶之一。
現場美食攤位推出道地眷村美食，包括蔥油餅、韭菜盒子、獅子頭、虎皮肉捲、芝麻燒餅、梅干扣肉等，也有江浙名菜、川菜、湖南菜及各類麵食、廣式泡菜、烤鴨等，各項美食物美價廉，民眾紛紛嚐鮮，讚不絕口。1051225
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。