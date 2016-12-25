網球》輝煌一季有點操 迪波卓澳網退賽
今年堪稱網壇「東山再起」最佳詮釋，阿根廷名將迪波卓為讓身體獲得更多休息時間，確定明年1月16日開打的澳網退賽，計畫2月再展開新球季。
迪波卓上個月才率領阿根廷捧起首座台維斯盃冠軍，這位2009年美網冠軍，生涯手腕歷經數度動刀，上季復出前心生退意，但重返網壇後卻打出驚奇，里約奧運一路闖進冠軍戰摘銀，一年內撂倒網壇「Big 4」中的前球王喬柯維奇、「蠻牛」納達爾和現任球王莫瑞。
輝煌一季不但為迪波卓贏得ATP年度最佳復出獎，獲選阿根廷年度最佳運動員，世界男單排名更自1000名之外來到目前的38，是他2013年後最高排名，不過本季打了44場比賽仍要付出代價，澳網決定退賽，休養身體備戰新球季，「希望2017年能以健康狀態出賽，並享有平靜的心態。」
除了迪波卓，世界女單排名第8的美國小將琪絲（Madison Keys），在10月底左手腕動關節鏡手術，確定無緣澳網，她自己也不想操之過急，「我不想太急著復出，希望能慢慢來準備好，在球場發揮最佳表現。」
(中時電子報)
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