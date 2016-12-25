警界張鈞甯 宣導交安超吸睛
中市第一分局員警及志工在台中火車站宣導老人晨起運動交通安全，在人來人往的車站有人發傳單、有人拿宣導牌。同仁常暱稱是「警界張鈞甯」的交通組巡官蔡秉涵成為亮點，民眾詢問度頗高，吸睛的明星臉宣導效果最好。
帥哥美女通常聚焦效果高，連警方宣導交安也不例外。台中第一警分局日前在台中火車站宣導老人晨起運動交通安全，出動大批員警及志工發傳單、持宣導牌，27歲的交通組巡官蔡秉涵，一張鵝蛋臉清秀脫俗，成為矚目嬌點，向她諮詢的比率好高，還引來小騷動。蔡秉涵平常就被暱稱是「警界張鈞甯」，東吳大學畢業後投入警察工作1年。
第一分局交通組長胡淑淨提醒民眾，老年人早晨外出運動務必穿著鮮艷衣服，具有讓駕駛人提高警覺的作用；老年人在跨越路口時，應確實遵守號誌及行走行人穿越道，注意左右來車，確認安全無虞後再橫越。她並呼籲駕駛人，要注意行人路權，減速慢行，不超速、不酒駕，遵守交通規則才是回家惟一的路。
(中時)
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