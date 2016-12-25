俄機起飛後自雷達消失 百人死生未卜

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我要評比

俄羅斯媒體報導，俄國1架飛機從黑海度假勝地素溪（Sochi）起飛後幾分鐘，從雷達螢幕消失。

英國廣播公司（BBC）報導，俄媒引述緊急事務部消息來源說，失聯飛機是1架Tu-154。

據信機上有70到100人。

未經證實的報導說，這架飛機屬於俄國防部，預定飛往敘利亞的拉塔基亞（Latakia）。

俄國官方尚未出面置評。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，消息來源說，飛機從素溪起飛後20分鐘，從雷達螢幕消失。1051225

(中央社)