學習歷程不靠積點 招聯會：大學要招獨特生

在台北市家長協會成立20周年論壇中，清大校長賀陳弘（中）與《做自己的教育部長》作者謝宇程（左）對談教育議題。（林志成攝）

110年起升大學制度重視學生「學習歷程檔案」，引發質疑。大學招聯會召集人、清大校長賀陳弘今表示，未來大學招生採計「學習歷程」，不是要看學生競賽、音樂、志工方面的積點，假設10個學生9個會吹、1個會製作長笛，大學將錄取會做長笛的獨特學生。

台北市家長協會今天舉行慶祝成立20周年論壇，由賀陳弘及《做自己的教育部長》作者謝宇程對談「邁向新時代，教育關係人的挑戰」。

謝宇程先舉一個例子，有小一家長將自己孩子的考卷傳上家長討論社群，考卷上題目是「連連看」，學生每題都答對，但卻因為「沒有用尺連」，被老師扣了5分，底下留言中7成家長都支持老師的扣分作法。他認為，怎麼看待此事，反映了不同人才觀。

謝宇程表示，有一種學生屬於「謹小慎微」型，老師講什麼就做什麼，說「連連看」要用尺連，不會覺得不合理，這種守規矩的人在社會上可以生存；但未來世界走向開創，能夠勇於嘗試、提出不一樣答案的人才，會有愈來愈大的發展空間。

賀陳弘則說，過去教育制度在「量產人才」，欲固定硬體、師資、課程及統一的檢驗標準，以確定培養出來的人才都是一樣，他們進入就業市場後，足以負擔「代工製造」之類的工作。不過現在產業結構已經天翻地覆改變，就業市場需要的是多元人才，教育不能只培養「me too」的學生。

賀陳弘說，未來產業需要「產品差異化」，因此學校在培養人才過程中，教材、師資培育等各方面要多元化，學生的學習歷程對未來教育相當重要。

對於外界質疑大學升學採計學生「學習歷程檔案」，可能會淪為「造假」及「讓學生累死」的局面，賀陳弘會後接受採訪時表示，升大學採計的「學習歷程檔案」，跟升高中採計的志工、競賽的積點成績完全不一樣。

賀陳弘說，學生的學習歷程，學校及老師必須即時建入電腦資料庫裡面，一旦涉及造假，更容易比對出來。此外，學習歷程不回會積點制，而是讓大學招生時可以看到學生的學習過程。

外界擔心學習歷程檔案制度對弱勢生不利？賀陳弘表示「不會」，因為大學看到幫助家裡長輩度過生活難關的弱勢生時，也想錄取。此外，未來大學想招的是具有獨特性的學生，都會吹長笛或彈鋼琴就變得不稀奇，大學要的是會製作長笛的那個特殊學生。

(中時)