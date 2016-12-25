正妹逛耶誕季遭襲胸 退休警順手逮色狼
昨日屏東萬金耶誕季湧進10萬人潮，晚間6時許一名30歲金姓男子，利用人潮擁擠，在萬金聖母殿大門，對一名長相清秀的女子襲胸，女子嚇得高呼「有色狼」，恰巧一名退休黎姓警員亦前往朝聖，聽聞呼救隨即協助控制金男並報警逮人。
昨日全台歷史最悠久的天主堂屏東萬金聖母殿，舉辦大型耶誕季，根據縣府觀傳處統計，約有10萬人次朝聖。就有一名金姓男子見人潮眾多，趁機對一名長相清秀的女子伸手襲胸，隨即混入人潮逃離，讓女子措手不及。
金男得手後還繼續留在萬金大街逛夜市，約2小時後被害女子與友人又再次碰頭，一行人便將金姓色狼包圍，並高聲呼喊「有色狼，大家要小心」，當時一名退休的黎姓員警恰巧來玩，聽到呼救聲便見義勇為，上前制住金男，並協助報警。
內埔警分局獲報後，動用聖母殿內臨時派出所，啟動快打部隊前往，於2分鐘內將金男帶回偵辦。金男向警方坦承，因該名女子長相清秀漂亮，是他心目中女神的模樣，加上人潮多以為不會被發現，才趁機伸手襲胸，訊後警方依性騷擾防治法移送地屏東地檢署偵辦。
(中時)
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