婦人公廁產子 女嬰到院前死亡
37歲楊姓婦人耶誕節早上破羊水，自行送醫途中因尿急到公園上廁所，沒想到於公廁裡產子，女嬰出生後一動也不動，到院前即死亡；警方調查，楊女曾因吸毒被逮，且懷孕8個月竟毫無產檢紀錄，為釐清女嬰死因，將擇期解剖複驗。
高雄市前鎮區楊姓婦人25日上午7點多在家中出現產兆，羊水流出，由哥哥開車送往醫院準備生產，但途中她說尿急，停在二聖路、光華路口的二聖公園如廁，不料進入公廁後楊女馬上生下1名女嬰。
楊女事後向警方表示，小孩一出生就沒有哭聲，她仔細一看，女嬰動也不動、亦無呼吸心跳，她趕緊請哥哥打電話叫救護車，警消到場協助送往阮綜合醫院急救，但女嬰到院前即死亡，院方開出死產證明。
院方表示，女嬰約早上8點26分送達急診，醫師初步估計嬰兒約8個月大，到院前即死亡，楊姓產婦住院進行傷口縫合，男友也陪同到院照顧，不過楊女懷孕期間完全沒有產檢。
檢警調查，楊女有詐欺前科，半年前曾因吸毒落網，為求慎重，將擇期解剖複驗釐清嬰兒死因。
◎遠離毒品，莫逞一時樂，遺害百年身！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。