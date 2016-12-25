婦人公廁產子，女嬰到院前死亡

楊女上午在公園廁所內產子，女嬰送到醫院前即死亡。（林宏聰攝）

37歲楊姓婦人耶誕節早上破羊水，自行送醫途中因尿急到公園上廁所，沒想到於公廁裡產子，女嬰出生後一動也不動，到院前即死亡；警方調查，楊女曾因吸毒被逮，且懷孕8個月竟毫無產檢紀錄，為釐清女嬰死因，將擇期解剖複驗。

高雄市前鎮區楊姓婦人25日上午7點多在家中出現產兆，羊水流出，由哥哥開車送往醫院準備生產，但途中她說尿急，停在二聖路、光華路口的二聖公園如廁，不料進入公廁後楊女馬上生下1名女嬰。

楊女事後向警方表示，小孩一出生就沒有哭聲，她仔細一看，女嬰動也不動、亦無呼吸心跳，她趕緊請哥哥打電話叫救護車，警消到場協助送往阮綜合醫院急救，但女嬰到院前即死亡，院方開出死產證明。

院方表示，女嬰約早上8點26分送達急診，醫師初步估計嬰兒約8個月大，到院前即死亡，楊姓產婦住院進行傷口縫合，男友也陪同到院照顧，不過楊女懷孕期間完全沒有產檢。

檢警調查，楊女有詐欺前科，半年前曾因吸毒落網，為求慎重，將擇期解剖複驗釐清嬰兒死因。

◎遠離毒品，莫逞一時樂，遺害百年身！

(中時)