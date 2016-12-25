MLB》英卡納西昂當印地安人 損失16億
在市場上徘徊一段時間後的重炮英卡納西昂，先打槍藍鳥的四年約，據美媒報導，運動家更曾比照大都會迎回塞斯佩迪斯的價碼，祭出四年1.1億美元(約35億台幣)大約，也沒能成功網羅，會選擇價碼最低的印地安人，推測是因為征戰12年英卡納西昂，仍渴望獲得生涯第一枚冠軍戒指。
英卡納西昂婉拒藍鳥的合格報價，投身自由市場，就是為尋求一紙長約，但開出四年8千萬(約25.6億台幣)的藍鳥，跟送上超大約的運動家，竟都搶輸僅給三年6千萬美元(約19.3億台幣)合約的印地安人，《NBCSports》推測原因，可能是因為現階段印地安人的戰力，屬三支球隊中最有冠軍相的隊伍。
印地安人上賽季稱霸國聯中區，並在美聯冠軍賽擊敗藍鳥，打進世界大賽，可惜最後遭小熊逆轉，不過季後他們陣容未動，若英卡納西昂加盟升級火力，比起藍鳥跟運動家，明年會更有望問鼎冠軍，終結近70年的冠軍荒，或許就是這個關鍵點，才讓英卡納西昂願意捨棄大合約加盟。
(中時電子報)
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