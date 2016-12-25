蔡總統：台灣將全面進入物聯網新時代

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總統蔡英文透過臉書指出，就在今天，「亞洲．矽谷」計畫執行中心正式啟動。連結硬體製造和應用創新，連結亞洲和矽谷，台灣將全面進入物聯網的新時代。

副總統陳建仁今天前往桃園出席「亞洲．矽谷」計畫執行中心揭牌典禮，除肯定該執行中心的成立充分展現政府行政團隊的積極與效率，並期許業界與政府努力合作，讓「亞洲．矽谷」計畫點亮台灣企業的發展。

蔡總統隨後也透過社群網站臉書（facebook）貼文分享國發會有關「亞洲．矽谷推動方案」影片。

蔡總統並指出，就在今天，「亞洲．矽谷」計畫執行中心正式啟動。連結硬體製造和應用創新，連結亞洲和矽谷，台灣將全面進入物聯網的新時代。1051225

(中央社)