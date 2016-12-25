黃國昌談罷免：不改支持婚姻平權
因支持婚姻平權，遭反同婚團體連署罷免的時代力量立委黃國昌，今天中午現身新北核食公聽會，他受訪時強調罷免不會改變他支持婚姻平權立場。
主張反對同婚的北北基安定力量聯盟日前發動罷免立委黃國昌，已獲超過2500人連署，超過提案門檻，預計將於明年2月將連署書送選委會。
黃國昌表示，他在立法院的表現社會上有公評，在立法院做的事情都是公開的質詢，並重申支持民眾行使直接民權的權利，但即便民眾要罷免他，他支持婚姻平權的立場不會改變。
對於核食公聽會改座談會，黃國昌說，會議合法性遭到民眾質疑，是主辦單位的責任，但今天實在太混亂，呼籲主辦單位應檢討。1051225
(中央社)
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