人體聖誕樹！范冰冰辣露超長美腿

范冰冰聖誕夜露超長美腿！（圖／取自范冰冰微博）

范冰冰穿上綠衣黑皮褲，被揶揄是人體聖誕樹！（圖／取自范冰冰微博）

女神范冰冰近來與男友李晨感情穩定，兩人不時在公開場合放閃，而為了慶祝耶誕夜，范冰冰工作室也釋出她一系列美照，但自稱是「微胖界女神」的她，卻在耶誕夜大露不科學美腿，身材爆好！

范冰冰工作室昨在網上曬出一組她的街頭照，笑稱是在街頭「捕獲一隻」聖誕冰

！穿上綠色上衣與短褲的范冰冰，被虧是「人體聖誕樹」，不過在寒冷天中，她大秀超長比例美腿，讓粉絲忍不住揶揄她「不能在說自己是微胖女神了。」

有趣的是，這組照片是在街頭公車站牌拍攝，一張照片中的後方玻璃，疑似還反射出男友李晨在一旁滑手機等待女友拍完照片的畫面。

(中時電子報)