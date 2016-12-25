憲改平台上路 李登輝：現在就要改

前總統李登輝9月時曾拋出憲改議題，由李登輝基金會秘書長王燕軍主持的「憲改現在改」網路平台已經上路。李登輝今天透過臉書分享訊息指出「憲政改革刻不容緩，現在就要改」。

李登輝9月在李登輝基金會年度募款餐會時曾說，「展望2020年的總統立委大選，憲政改革是任何政黨都無可迴避的議題」；李登輝說，展望國家未來，推動台灣憲政改革運動；以憲改為台灣補歷史之鼎、續民主之火，是基金會未來4年追求的新座標。

李登輝基金會秘書長王燕軍主持的「憲改現在改」網路平台已經上路，王燕軍今天受訪指出，李登輝基金會創設這個提供人民，作為憲政改革討論以及研究的網路平台，希望這個憲改平台能讓人民的意見成為推動憲改的依據與動力。

李登輝今天也透過臉書分享訊息「憲政改革刻不容緩，現在就要改」。

王燕軍指出，12月25日是中華民國的行憲紀念日，但這個日子卻不是一個珍貴的里程碑，而是與台灣現狀名實不相符的節日。行憲紀念日每次的到來都提醒著大家，目前的憲法不僅是現今政治環境與國家現況扭曲的根源，更不斷戕害台灣人民統合意識。

王燕軍說，憲政的改革是台灣追求國家正常化關鍵的一步，在民主價值幾乎已經成為人民共識的今天，推動憲改工程的時刻已經來臨。

王燕軍表示，為了讓台灣的人民可以真正當家作主；為了讓新世代有一個正常的國家；為了讓人民感到光榮的「台灣行憲日」早日到來；憲政改革刻不容緩，現在就要改。

王燕軍說，成立此網路平台，主要是希望年輕人透過網路，表達自己對國家憲法的想法；例如，年輕人對政府體制有想法，基金會將請相關的學者專家開闢討論區，充分討論；接下來，依據年輕人關心的議題，匯整資料，以研討會的方式或者是以成果發表的方式，對外公布，提供政府參考；此外，也將配合公投法修正，持續推動憲政改革。1051225

(中央社)