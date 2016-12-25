陳副總統：亞洲矽谷 連結國際及未來

副總統陳建仁今天指出，亞洲．矽谷計畫執行中心就是要推動物聯網與創新產業，透過連結在地、國際及未來，使台灣經濟成長。

陳副總統今天前往桃園出席「亞洲．矽谷」計畫執行中心揭牌典禮，他並與桃園市長鄭文燦等貴賓一起揭牌。陳副總統致詞時強調，去年總統蔡英文以總統參選人身分說明亞洲矽谷政策時，強調台灣不能再等待，必須積極切入物聯網時代，因此，今年520就職後，亞洲矽谷一直是蔡總統念茲在茲的重要政策。

陳副總統說，在相關部會努力及產官學界大力支持，以200多天時間成立「亞洲．矽谷計畫執行中心」，展現政府民間業企業的高效率。

副總統還指出，11月在工研院院士授證會場，宏碁集團創辦人施振榮曾經提醒蔡總統，台灣是世界第一的「矽島」，應做跨界、軟硬體整合的創新平台，帶動台灣產業轉型，創造更高附加價值，當時，蔡總統回應說「你講的，就是我想的！」陳副總統指出，今天為蔡總統明確地回應，「亞洲．矽谷」計畫就是施振榮建議內容的具體實踐。

陳副總統也說，從專精人工智慧的台灣新創公司獲得資金挹注，微軟公司也在台灣設立物聯網創新中心，顯見台灣的新創與物聯網產業充滿豐沛的創新能量。

他指出，「亞洲．矽谷」計畫，就是要推動物聯網與創新產業兩大主軸，透過連結在地、連結國際、連結未來的三大連結，使得台灣經濟成長，同時轉型，帶給台灣及世界，更美好未來，把生活轉換成有價值文明，在現在及未來世界，都能平安生活。

陳副總統表示，執行中心開幕儀式只是起點，是匯聚全球人才，掌握產業契機的第一步，在研發創新過程中，「我們當然會面臨失敗」，但失敗為成功之母，像發明家愛迪生不斷嘗試創新及不害怕失敗的精神，其實就是「亞洲．矽谷」的精神。

他說，只要台灣繼續栽培、延攬人才，各位企業家、新創業者與政府努力合作，一定能激盪出智慧與經驗燦爛火花，成為引領台灣產業升級轉型的原動力，讓「亞洲．矽谷」計畫點亮台灣企業的發展，也讓人類文明更加進步。1051225

(中央社)