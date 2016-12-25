PM2.5大幅改善30% 環署4大措施盼加快

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環保署表示，近年來空氣污染物濃度都有改善趨勢，尤其細懸浮微粒（PM2.5）濃度大幅改善30%。環保署並規劃秋冬季節加強管制、加速更新電廠為超超臨界、汰除老舊柴油車、加嚴工業源排放標準等4大措施，盼可以儘快達到空品標準。（環保署提供）中央社記者余曉涵傳真 105年12月25日

環保署表示，近年來空氣污染物濃度都有改善趨勢，尤其細懸浮微粒(PM2.5)濃度大幅改善30%，但104年平均值22g/m3 ，仍遠高於標準值15g/m3。

空氣污染議題已經是現今很重要的課題之一，根據行政院環境保護署研究，懸浮微粒、細懸浮微粒、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳及揮發性有機物等空氣污染物濃度均呈現改善趨勢。

其中二氧化硫改善最為顯著，近10年來改善比率近40%，浮微粒、二氧化氮及一氧化碳改善比率約20%，而細懸浮微粒(PM2.5)雖大幅改善30%，但104年平均值22g/m3，仍遠高於標準值15g/m3。

對此，環保署規劃秋冬季節加強管制、加速更新電廠為超超臨界、汰除老舊柴油車、加嚴工業源排放標準等4大措施，希望可以儘快達到空品標準。

環保署官員表示，從105年12月1日起，加嚴燃煤電廠排放標準至與燃氣電廠一致；秋冬季節加嚴排放標準，例如電廠氮氧化物防制設備效率從60%提升至80%~90%。

實施空氣污染防制費季節差別費率，只要減少排放量(降載、調節產能或提高防制設備操作效率)，就會給予空污費的優惠。

國營事業部分優先在秋冬季節降載、歲休或提升防制效率，一般民間的中小型批次操作製程納入協調降載或先停產的對象，並以獎金鼓勵地方積極推動。並將加強宣導及稽察禁止露天燃燒農廢或垃圾；加強稽查營建工程及堆置場等裸露地。

柴油車部分，目前一、二期的柴油車仍舊有8萬1744輛，其每年排出的氮氧化物約8萬9755噸，等於4座中火；原生性PM2.5每年排出約5271噸，等於5座中火；揮發性有機物每年排出8778噸，等於3座六輕，因此也是降低污染的重點項目之一。

環保署說，針對老舊柴油車部分，規劃在一定條件及期限內提供誘因，補助淘汰、加徵牌照稅、協助車廠提供購車優惠，並修訂空氣污染防制法，授權劃定空氣品質淨區，禁止或限制老舊柴油車進入等。1051225

(中央社)