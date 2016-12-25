俄國防部：俄軍機失蹤 91人下落不明
俄羅斯地方通訊社今天引述國防部報導，1架搭載91人的俄國軍機，從南部的阿德勒（Adler）起飛後自雷達螢幕消失。
法新社報導，國防部表示，機上有83名乘客和8名機組員，現已出動搜救小組前去找尋失聯的Tu-154。
今日俄羅斯（RT.com）報導，國防部已證實，9名記者和俄羅斯武裝部隊合唱團的成員也都在機上。這些團員原本要去敘利亞拉塔基亞（Latakia）的俄國空軍基地參加新年音樂會。
另有消息來源告訴俄羅斯新聞社（RIA Novosti），飛機當地時間上午5時20分起飛，5時40分與塔台失去聯繫。1051225
(中央社)
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