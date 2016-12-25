陸遼寧號演訓 專家：顯示具遠洋作戰實力

共軍遼寧艦編隊赴西太平洋海域首次開展遠海訓練，「軍情與航空」網站主編施孝瑋今天分析指出，以共軍目前戰鬥機來看，已到達2個中隊滿編，顯示解放軍已具備遠洋作戰實力。

國防部軍事發言人陳中吉今天表示，國軍全程嚴密監控和掌握共軍動態，會視狀況依規定做相關應處。

施孝瑋受訪表示，航空母艦能不能完成作戰效能準備，主要看戰鬥機起降驗證、相關訓練協調及戰情資訊化的交換等，這幾個部分共軍都達到了，此外，以目前資訊來看，共軍擁有至少20架以上艦載戰鬥機，與先前的戰力相比，已達到準戰鬥等級，達2個中隊滿編，形成有效的戰鬥部隊。

施孝瑋進一步分析，共軍目前的遠海訓練編隊8艘艦，包括1艘航空母艦、3艘驅逐艦、2艘戰力強的大型巡護艦、1艘巡護艦和1艘補給艦，已相當於美軍的1個巡護支隊（1艘巡洋艦、3艘驅逐艦)。

施孝瑋說，這也代表共軍的航空母艦從渤海灣、黃海、東海等的周邊海域，前進西太平洋的菲律賓海，具備遠洋作戰實力，進入藍水作戰。先前我國防部也預判大陸解放軍除空軍外，海軍也會有大動作，兩軍相互較勁。1051225

(中央社)