美第一夫人接耶誕熱線 無奈小朋友不賞臉
對大多數人來說，耶誕夜能與美國第一夫人通電話是意料之外的驚喜，但小朋友奧斯汀堅持要跟另外1個人說話。
美聯社報導，奧斯汀（Austin）與其他小朋友今天打電話到北美航太防衛司令部追蹤耶誕老人專線（NORAD Tracks Santa），電話另一頭是美國第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama），結果奧斯汀卻說：「我想聽耶誕老人說話。」
蜜雪兒只好耐心解釋耶誕老人無法接電話，「因為他正在忙著送所有的禮物，」在蜜雪兒與美國總統歐巴馬及家人度假的檀香時間今天中午之前，耶誕老人已經送出300萬份禮物。
對蜜雪兒來說，一年一度的耶誕老人追蹤專線接聽電話活動，今年可說有些五味雜陳，因為這是她最後一次與想知道耶誕老人行程的孩子們通話，未來美國總統當選人川普（Donald Trump）的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）是否會繼續這項傳統，則要由她自己的決定。
根據白宮公布的副本，奧斯汀還問了1個問題：「耶誕老公公知道路怎麼走嗎？」
與另外3個小朋友一起從北卡羅來納州（North Carolina）打電話來的奧斯汀說：「因為我們要搬家了。」
蜜雪兒回答：「沒問題。」
她說：「無論你搬到哪裡，他都能夠找到你，」「這就是老公公他特別的地方。」
NORAD追蹤耶誕老人的傳統始自1955年。當年1份報紙廣告刊出聯繫耶誕老人的電話號碼，沒想到卻印錯成NORAD熱線。
為了不讓小朋友失望，當時的揮官蕭普（Colonel Harry Shoup）下令部屬在雷達上觀察耶誕老人行蹤，並為小朋友提供最新資訊。（譯者：中央社許湘欣）1051225
(中央社)
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