指甲刮黑板的聲音 為何讓人抓狂
許多人都害怕聽到手指甲刮黑板的聲音，甚至連沒聽到、光用想的都覺得頭皮發麻，而一直以來也有不少科學家想要試著探究背後原因。
近日就有一項新研究指出，指甲刮黑板這種折磨人的聲音，其實聲音頻率與嬰兒哭鬧聲、人類尖叫聲類似，例如當我們聽到嬰兒哭叫聲時，大人們就會即刻前往了解狀況並安撫，這個我們看似平常的小動作，其時大大關係到人類的存活率。
研究更顯示，人類之所以會對尖銳聲音產生厭惡感，這與我們耳道的形狀，以及自我認知、知覺也是有密切關係的。研究團隊為此設計了一連串實驗，結果發現，令人討厭的聲音會明顯改變聆聽者的皮膚電導率，亦即這些聲音會增加聆聽者的生理壓力。研究者歐勒爾(Michael Oehler)就表示，人類耳道經過了漫長演變後，可能已經可以「放大」那些對於生存有重要意義的聲音。
而另一項關於認知影響聲音的研究結果也指出，如果透過改變特定頻率，並對受測者謊稱這是從音樂片段中擷取出來，然後讓受測者聆聽，那麼受測者就會將此音頻認定為悅耳的級別。換句話說，假如不跟你說這是刮黑板的聲音的話，那麼你可能也不會覺得太刺耳。
(中時電子報)
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