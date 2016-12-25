帶女友環島販毒籌旅費遭逮 癡心女願等回頭
20歲葉男租車帶女友環島，缺少盤纏竟鋌而走險，向綽號發哥男子批毒，趁女友入睡後外出尋找買家，沒想到被第一分局大誠分駐所警方攔檢查獲，起獲安非他命、搖頭丸及毒咖啡8包。女友得知男友為籌旅費觸法，當場痛哭失聲表示，願等他回頭。
黃姓員警假日與友人到柳川欣賞夜景，途經台灣大道時，發現臨停的自小客車飄出怪味，後座有包可疑糖果，通知巡邏同仁前來盤查，查獲安非他命、毒糖果、搖頭丸、神仙水、毒咖啡包等毒品一批及吸食器、電子磅秤等證物。
葉男剛開始否認拉K、甚至還說連抽菸都不會，但員警發現車內有菸盒和打火機，進一步查發現暗藏的安非他命吸食器，葉男才坦稱他租車帶女友環島，沒旅費而向「發哥」批了一批毒品，趁女友入睡後，外出要尋找買家，沒想到就被查獲。
葉男表示，如果全數賣出至少可獲利2萬元，不久，住在附近旅館的女友也出來尋找葉男，發現男友被警方逮捕還涉及販毒，非常憤怒，得知男友為籌旅費觸法而當場痛哭失聲。
葉男向青梅竹馬女友表示，涉案可能會被關7年，請女友不要理他了，癡情女友還是堅持、願意等男友回頭，警方不免苦口婆心勸葉男，千萬別辜負女友的癡心。
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(中時)
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