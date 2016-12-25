鄭文燦：亞洲矽谷 帶動發展火車頭

桃園市長鄭文燦今天參加「亞洲．矽谷計畫執行中心」揭牌，啟動相關工作後，將讓桃園成為帶動台灣經濟發展火車頭。

鄭文燦今天前往中壢區高鐵桃園站前國際雙星金融大樓，出席「亞洲．矽谷計畫執行中心」揭牌典禮，他指出，中央政府以「亞洲．矽谷計畫」，配合工業4.0、智慧城市及大數據等，結合物聯網及創新產業，以桃園為示範基地，將產業動能及發展動力輻射至全台。

他說，今天「亞洲．矽谷計畫執行中心」揭牌後，啟動相關工作，將讓桃園成為帶動台灣經濟發展火車頭，讓台灣產業往下一世代邁進，也讓台灣未來更具競爭力。

鄭文燦表示，中央政府推出的「五加二」產業創新研發計畫中，以「亞洲．矽谷計畫」最具創意；桃園一年工業產值高達3.2兆元，產業聚落完整且多元，是全台產業重鎮，也是台灣的重要產業首都，擁有深厚的發展潛力。

他指出，然而，過去產業獲利多在硬體製造，新政府推出「亞洲．矽谷計畫」，建立產官學界合作平台、推動示範場域、提升產業標準、結合軟硬體及物聯網等相關產業，協助產業轉型，代表中央政府已看到下世代產業發展方向，也讓產業界看到未來發展的新希望。

鄭文燦以美光科技公司預計在桃園投入2000億元計畫為例，他說，美光科技看好台灣具有優良製造業基礎，且過去擁有代工強項，但要發展下世代DRAM產業，應進行產業人才培養及技術升級；台灣是未來高科技產業發展的重要夥伴，不該被忽略，在積極發掘DRAM產業潛力下，相信能帶動相關產業發展。

鄭文燦指出，「亞洲．矽谷計畫」不是在複製矽谷，而是鼓勵台灣產業具備創新精神；透過台灣與世界的創新產業及技術發展潮流連結，與矽谷的人才、技術及資本合作，以創新的產業生態及精神，給未來一個機會。

他也說，「亞洲．矽谷計畫」絕不是炒地皮，目前在桃園都市計畫後，地價仍維持平價水準，以桃園科技工業園區招商情況為例，土地以每坪約7萬5000元進行預標售，且如廠商購地後未於時限內建廠，就必須回售予政府，建廠完成後才能登記產權，杜絕囤地炒地皮情況。

他還指出，「亞洲．矽谷計畫」不僅只建設硬體，將透過軟硬體結合，讓大家看到「亞洲．矽谷計畫」的價值，讓IoT產業配合工業4.0、智慧城市及大數據等，在桃園發展示範基地，塑造台灣未來產業發展的希望。

副總統陳建仁也肯定「亞洲．矽谷計畫執行中心」掛牌成立，是政府與民間企業積極合作下高效率的展現。

國家發展委員會主任委員陳添枝表示，「亞洲．矽谷計畫」是政府帶領台灣產業轉型的最重要計畫之一，在台灣半導體及ICT產業的硬體堅實基礎上，進一步的結合軟體應用開發，協助產業轉型，並將技術推廣至生活消費運用等方面，執行中心設置在桃園，將連接在地並與國際接軌、與世界連結，透過執行中心成立，將從此地開始，為台灣產業帶來一股新的力量。1051225

(中央社)