印尼總統：外國人非法工作必受懲罰

印尼總統佐科威近日表示，免簽政策是針對外國遊客，而任何利用免簽待遇在印尼非法工作的外國人，都會受到印尼政府的懲罰。

印尼網路近來流傳到印尼找工作的中國人有1000萬人之多，其中多為不具工作證的非法勞工。

對這項網路傳言，佐科威澄清表示，事實上，在印尼工作的中國勞工僅2.1萬人，如果沒有確實資料，請各界勿製造謠言，此舉會導致印尼社會及民眾不安。

佐科威也要求警方徹查散播謠言的來源及幕後人士。

他指出，在印尼的中國勞工人數不如謠言所說的那麼多；所謂的1000萬人數據，是印尼政府對中國遊客造訪印尼的觀光指標。

不過，印尼媒體多次報導有中國勞工利用免簽政策在印尼非法工作。

對此，佐科威表示，印尼對其他國家提供的免簽服務是針對遊客，如果有外國人非法在印尼工作，移民局官員和勞動部官員必須採取行動。

他說，印尼外交部也正在評估免簽政策是否有修改的必要，對於169個享有入境印尼免簽的國家和地區中，印尼政府將評估，哪些國家帶來了好處、哪些沒有、哪些有危險，哪些帶來生產力、哪些必須停止給予免簽。

印尼國會第9委員會副主席薩雷（Saleh PartaonanDaulay）表示，最近越來越多外國勞工利用免簽來印尼工作，他要求政府立即評估和廢除免簽政策。

中蘇拉威西省巴路（Palu）移民局長譚他威（Tantawi Januar）曾表示，最常違反移民條例的就是中國人士，主因是他們沒有工作准證。

他指出，近3年，印尼拘押許多中國公民，多是因為他們沒有工作准證和有效護照。他們持觀光簽證入境印尼，卻在中蘇拉威西的礦石、砂石、金礦加工等產業工作。1051225

(中央社)