食在台灣候機室 小籠湯包座椅吸睛
好口愛唷，小籠湯包化身桃機創意裝置座椅，觀光局跟采盟免稅店合作設置日本觀光客超喜愛，直接坐著拍照，小朋友則躺著拍。
觀光局與采盟免稅店合作，在桃園國際機場第二航廈D區規劃設置的「台灣好行」及「食在台灣」兩大主題候機室，在耶誕節前夕舉行啟用典禮。
觀光局副局長劉喜臨23日前來桃機，跟超高人氣的觀光局超級任務組喔熊組長，與機場旅客拍照互動，采盟還準備珍珠奶茶及鳳梨酥等點心與旅客們分享。
劉喜臨說，台灣美食世界聞名，深受國內外旅客喜愛，這樣的候機室，相當特別也很吸引旅客的目光，另外，台灣自行車產業發達，自行車道遍布全台，不但能見到台灣風土人情，更能推廣低碳旅遊。
采盟免稅店董事長古素琴指出，相當開心跟觀光局合作，他們透過與觀光局的授權合作，歷時一年的設計規劃出D1台灣好行候機室及D2食在台灣候機室，藉以推廣台灣自行車活動、離島旅遊觀光及台灣多元的美食特色及餐飲文化。
她說，希望藉由這兩個新的主題候機室將台灣尚好吃、尚好玩的好所在介紹給國內外旅客認識。
由於候機室的候機座椅及牆上，有著許多蒸籠及小籠湯包，不少日本美少女見了椅子，開心合影，還不想離開，成功吸睛。1051225
(中央社)
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