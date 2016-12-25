廖正井籲打經典賽 王柏融：尊重球團

中華民國棒球協會理事長廖正井今天出席穀保棒球OB賽，致詞時呼籲在場的Lamigo桃猿球員王柏融參加經典賽，王柏融回應「尊重球團」。

穀保家商棒球隊成立20年，今天在重新橋下的棒球場舉行第1屆OB賽，國內外職棒球星高志綱、陳冠宇、王柏融、羅國龍、陳家駒、江少慶、陳品學等畢業校友到場。

廖正井致詞的時候特別點名王柏融，說他今年拿下中職多項大獎，成為家喻戶曉的明星，「我再一次拜託你，拜託你排除萬難參加經典賽，向你的老闆請託，簽約的時候不只簽旅外條款，還附帶同意中華隊徵召」。

棒協副理事長、台灣體育運動大學校長林華韋致詞的時候也向王柏融喊話，「柏融，剛剛理事長說的事，我也拜託你了」。

王柏融受訪的時候對此回應，「我們是球團的選手，還是尊重球團的決定，球團怎麼決定，我們就怎麼做」。

世界棒球經典賽2017年3月在南韓舉行，中華隊日前在台中展開第一階段集訓。中華職棒中信兄弟、統一獅、富邦悍將等3隊支援參賽，只有Lamigo桃猿以「只支援聯盟主導的中華隊」為由，不派球員參賽。1051225

(中央社)