俄國軍火外交 捐贈戰機坦克給塞爾維亞

俄羅斯要贈送塞爾維亞一批早期的MiG-29。MiG-29有極佳的設計外型，在機動能力上與F-16相仿。(圖/米高揚設計局)

俄羅斯已經同意將一些重要武器捐贈給塞爾維亞，以補充塞國薄弱的國防力量，這些武器包括MiG-29A戰機與30輛T-72坦克等。

詹式防衛網(Jane’s Defense)報導，塞爾維亞總理亞歷山大·武契奇(Aleksandar Vucic)和俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)在12月21日完成簽約，將6架MiG-29A 「支點-A」戰鬥機(1架雙座型與5架單座型)、30輛 T-72坦克和30輛 BRDM-2輪式裝甲偵察車。原本還希望引進2K22「通卡斯卡」(Tunguska)防炮車，但是還沒有談妥售價所以暫時擱置。

俄羅斯要提供30輛T-72坦克給塞爾維亞，塞爾維亞對此坦克並不陌生，他們有自己製造的T-72的能力，稱為M-84式。(圖/塞爾維亞陸軍)

這批轉移給塞爾維亞的MiG-29A，是這型戰機中最早期的一型，問世於1985年，因此對俄國空軍來說已經落伍又陳舊，現在正迅速的汰除，換成更新式的MiG-35。但是對國防壓力較小的塞爾維亞空軍部隊來說，這些MiG-29A則是不無小補。在科索沃戰爭(1997-1999)期間，塞爾維亞有相當多的戰機被北約與美國擊落，又受到西方的武器禁運，因此該國的空軍一直都處在殘破的狀態。

塞爾維亞在冷戰時代是南斯拉夫聯邦的主體母國，其他成員國還有克羅埃西亞、斯洛維尼亞、波士尼亞、赫塞哥維納、馬其頓、蒙地內哥羅。1991年後蘇聯、東歐劇變，共產集團紛紛垮台，南斯拉夫聯邦境內小國各自獨立，塞爾維亞以平叛的名義試圖阻止，結果爆發長達20年的反分裂戰爭，塞爾維亞被北約聯軍擊敗，只能承認各邦國的獨立。最終在2003年，最後一個聯邦成員蒙地內哥羅也獨立出去，南斯拉夫聯邦徹底瓦解。

(中時電子報)