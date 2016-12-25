俄國軍火外交 捐贈戰機坦克給塞爾維亞
俄羅斯已經同意將一些重要武器捐贈給塞爾維亞，以補充塞國薄弱的國防力量，這些武器包括MiG-29A戰機與30輛T-72坦克等。
詹式防衛網(Jane’s Defense)報導，塞爾維亞總理亞歷山大·武契奇(Aleksandar Vucic)和俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)在12月21日完成簽約，將6架MiG-29A 「支點-A」戰鬥機(1架雙座型與5架單座型)、30輛 T-72坦克和30輛 BRDM-2輪式裝甲偵察車。原本還希望引進2K22「通卡斯卡」(Tunguska)防炮車，但是還沒有談妥售價所以暫時擱置。
文章來源：古董馬克沁機槍重現烏克蘭
這批轉移給塞爾維亞的MiG-29A，是這型戰機中最早期的一型，問世於1985年，因此對俄國空軍來說已經落伍又陳舊，現在正迅速的汰除，換成更新式的MiG-35。但是對國防壓力較小的塞爾維亞空軍部隊來說，這些MiG-29A則是不無小補。在科索沃戰爭(1997-1999)期間，塞爾維亞有相當多的戰機被北約與美國擊落，又受到西方的武器禁運，因此該國的空軍一直都處在殘破的狀態。
塞爾維亞在冷戰時代是南斯拉夫聯邦的主體母國，其他成員國還有克羅埃西亞、斯洛維尼亞、波士尼亞、赫塞哥維納、馬其頓、蒙地內哥羅。1991年後蘇聯、東歐劇變，共產集團紛紛垮台，南斯拉夫聯邦境內小國各自獨立，塞爾維亞以平叛的名義試圖阻止，結果爆發長達20年的反分裂戰爭，塞爾維亞被北約聯軍擊敗，只能承認各邦國的獨立。最終在2003年，最後一個聯邦成員蒙地內哥羅也獨立出去，南斯拉夫聯邦徹底瓦解。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。