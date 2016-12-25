大陸軍改 中共17地無省級戎裝常委

我要評比

陸媒報導，中國大陸14省份新一屆中共省級常委中均無軍方代表。加上尚未換屆的上海、天津、甘肅，無戎裝常委的省份已達17個。

大陸國家行政學院教授許耀桐表示，戎裝常委退出後，將更有利於把精力集中到軍隊建設上來。

法制晚報報導，至12月24日，在已經換屆完畢的新疆、安徽、河南、山西、江西、西藏、湖南、江蘇、廣西、河北、內蒙古、福建、遼寧、雲南共14省份，省級常委中皆無戎裝常委。

除了以上14地，尚未換屆的上海、天津、甘肅目前的省級常委中，也無戎裝常委。

中共先前的慣例，各省份省級委員會常委中會有一名常委由省級軍區黨委書記出任，作為軍方代表，具體可能由軍區司令或軍區政委擔任，通稱「戎裝常委」。

31地戎裝常委曾在2014年12月補齊。

為何出現如今17地無戎裝常委的情況，北京日報曾解讀，本輪軍改啟動後，除已明確轉隸陸軍領導的新疆軍區、西藏軍區和北京衛戍區外，其餘有28個省級軍區轉隸軍委國防動員部。

對於如何看待省軍區如今的職能使命？中共中央軍委國防動員部部長盛斌今年3月接受中國國防報採訪時表示，按照相關法律規定，省軍區系統是同級黨委的軍事部、地方政府的兵役機構、當地駐軍的協調機關。

盛斌說，新形勢下省軍區系統的職能使命是應急應戰的指揮部、地方黨委的軍事部、後備力量的建設部、同級政府的兵役部、軍民融合的協調部。1051225

(中央社)