菊島傳愛 弱勢孩童五星飯店耶誕享溫馨

25日是耶誕節，澎湖福朋喜來登酒店安排世界展望會澎湖地區30位受助兒童，首次走進五星級飯店，享用豐盛的耶誕大餐，總經理胡鳳文（右）還親自示範正統西餐桌禮儀，小朋友好奇又開心，度過難忘的耶誕假日。中央社 105年12月25日

今天是耶誕節，澎湖福朋喜來登酒店安排世界展望會澎湖地區30位受助兒童，首次走進五星級飯店，除了體驗遊憩區DIY紙雕龍蝦磁鐵和遊戲等，還享用豐盛的耶誕大餐，小朋友好奇又開心，度過一個特別難忘的耶誕假日。

澎湖福朋喜來登「菊島傳愛」活動，今天邀請世界展望會澎湖地區的小朋友一起歡度耶誕，30位小朋友在展望會南區主任陳雅玲等人帶領前往，酒店也首度開放僅供住宿房客使用的休閒遊憩區給小朋友使用，並由工作人員協助製作紙雕龍蝦磁鐵飾品外，還參觀了休閒區的運動健身設施，小朋友也技養的體驗、手足球、撞球等遊戲，對首次來到五星級飯店，每位小朋友顯得特別的開心。

福朋喜來登除了提供小朋友享用有特製漢堡、火焰煎餅、華爾道夫水果拼盤、壽司等豐盛的耶誕大餐，感受飯店的貼心服務外，總經理胡鳳文還親自示範正統西餐桌禮儀，小朋友每人還獲贈一份薑餅人，度過一個寓教於樂的耶誕佳節。

世界展望會南區主任陳雅玲表示，展望會在澎湖約有近600位的弱勢兒童，感謝福朋喜來登在耶誕節的今天，提供弱勢小朋友有第一次的體驗機會，小朋友玩的開心、吃的溫馨，都非常感動，並代表展望會致感謝狀。

澎湖福朋配合推出「菊島傳愛捐款」活動，至年底前只要在酒店消費捐100至300元以上，酒店同步提供對等的折價券，所得全數捐給世界展望會作為弱勢學童助學之用。1051225

(中央社)