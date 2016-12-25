耶誕節 桃機傳遞歡樂溫暖散播愛

耶誕節桃機充滿歡樂氣氛，店家散播愛心，新東陽邀視障朋友演奏爵士樂；昇恆昌也舉辦公益耶誕音樂會，歡樂無限。

為傳遞耶誕歡樂溫暖，新東陽23日邀請「Life爵士樂團」以「歡樂聖誕，爵士饗宴」為主題，於聖誕節在桃園國際機場第一航廈出境3F新東陽綜合商場北側舉辦免費Life爵士音樂會。

現場演奏多首應景及台灣經典曲目，發放耶誕棒棒糖等精美禮品，同時現場備有多樣茶點提供與旅客共度溫馨且充滿歡樂的耶誕節。

「Life 爵士樂團」是由多位視障者及一位眼科醫師與樂團講師所組成，憑藉著對音樂的一份熱忱，樂觀正向的人生態度以及自我的肯定，每次音樂會都展現精湛的演繹功力，總能夠在充滿生命張力的旋律中，訴說著他們的故事，充滿溫暖且激勵人心。

新東陽總經理麥升陽表示，希望透過這個活動，為大家帶來更多歡樂與溫馨的耶誕氣息。

另外，昇恆昌免稅店24日也回到桃園機場，舉辦公益耶誕音樂會暨公益捐贈成果發表，現場有「桃園市三民國小合唱團」表演外，昇恆昌公益大使網球好手張凱貞也親臨機場，與旅客一起歡慶耶誕佳節。

為了拋磚引玉，今年昇恆昌推出限量500份公益福袋，募得總共新台幣50萬元公益善款，收益全數捐助予台灣世界展望會所培訓的「台灣兒童合唱團」，支持展望會文化教育的推廣，同時鼓勵偏鄉孩童不因資源匱乏而失去探索、拓展生命廣度的機會，勇於追夢發揮潛能與天賦。1051225

(中央社)