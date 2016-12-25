資深導演陳俊良癌逝 享壽74歲
資深導演陳俊良過去曾擔任電影導演，也跨足電視圈，兩年前曾擔任民視八點檔連續劇「嫁妝」的外景導演，但他因罹患癌症，於昨晚病逝，享壽74歲。
陳俊良曾執導過電影「糊塗俠女」、「春寒」、「賭國仇城」等作品，他也跨足電視圈，為許多國語、閩南語連續劇擔任戲劇指導，兩年前曾擔任民視八點檔連續劇「嫁妝」的外景導演。
民視鳳凰經紀人表示，今天看到報導才得知陳導演去逝的消息，製作單位在「嫁妝」拍攝結束後，就未再與陳導合作，但據說陳導在拍攝「嫁妝」就已患病在身，對於癌逝消息，他們也感到相當震驚與遺憾。1051225
(中央社)
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