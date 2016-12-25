國際傳真社：俄消失軍機已墜毀

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國際傳真社（Interfax）今天引述不具名消息來源報導，俄羅斯國防部TU-154軍機在黑海上空自雷達螢幕上消失後，已墜毀。機上包括機組員共有91人。

報導指出，救援隊伍在素溪（Sochi）海岸邊不遠的黑海海域發現飛機殘骸。

路透社報導，俄羅斯多家通訊社稍早報導，俄國一架飛機自素溪起飛後不久，自雷達螢幕消失。不過法新社則報導，這架飛機當地時間5時40分，自素溪以南的阿德勒（Adler）起飛後自雷達螢幕消失。

今日俄羅斯（RT.com）報導，國防部證實機上包括9名記者和俄羅斯武裝部隊合唱團成員。這些團員原本要去敘利亞拉塔基亞（Latakia）的俄國空軍基地參加新年音樂會。1051225

(中央社)