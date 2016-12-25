台中花毯節 觀旅局長化身聖誕老人發糖果

觀光旅遊局長陳盛山今日扮成聖誕老人，和花毯節的吉祥物「小福、樂樂」，一起到花毯節的「耶誕花園」展區，發送糖果給小朋友們！（陳世宗攝）

北歐的聖誕老人來到台中后里「2016臺中國際花毯節」！台中市政府觀光旅遊局長陳盛山今日扮成聖誕老人，和花毯節的吉祥物「小福、樂樂」，一起到花毯節的「耶誕花園」展區發送糖果給到此一遊的小朋友們；觀旅局估計今天賞花人潮日破10萬人次。

「2016台中國際花毯節」24日開幕即湧進大批遊客，有遠從高雄、澎湖等外縣市特地前來觀賞的！觀旅局估計昨日至少有8萬人次參觀花毯節。25日適逢聖誕節，加上天氣晴朗，早上就有旅行社包下數十輛遊覽車帶團前來花毯節參觀，在微風中欣賞百花齊放的風姿！

陳盛山說，花毯節現場設有「耶誕花園」展區，將各種應景元素融入花卉，如耶誕樹、薑餅人、馴鹿、雪人等；花毯節鄰近的后里「麗寶樂園」合作推出「遊花毯、玩麗寶、逛Outlet、住福容」后里雙樂園、雙倍歡樂活動，歡迎民眾到台中暢遊雙樂園！

陳盛山指出，為降低周邊交通衝擊，花毯節期間將在三豐路、枋寮路口管制車輛進入，搭配單行管制、禁止停車等措施；市府也規畫有配套的免費接駁專車：自豐原火車站、后里火車站、中科-馬場停車場、麗寶樂園等地有4條路線至花毯節。

交通局表示，假日還加開豐洲科技園區接駁線，並提供中科停車場、友達停車場、馬場停車場、豐洲科技園區（假日）、及麗寶樂園等5大停車場，方便民眾停車後轉乘接駁車直達花毯節，讓民眾輕鬆出遊賞花。

(中時)