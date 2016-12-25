聖誕快樂為何是Merry Christmas 而非Happy Christmas？

每當聖誕佳節到來，處處皆可見到美麗的聖誕燈飾及擺設。(美聯社)

「Merry Christmas！」今天是聖誕節，許多地方紛紛放上應景裝飾，讓大家感受濃濃過節氣氛。但你有沒有想過為何生日快樂是說Happy birthday；新年喊Happy new year，聖誕節卻是Merry Christmas而非Happy Christmas呢?

據說Merry Christmas最早出現在1565年，一名海軍元帥寫在信裡的祝福。但Merry Christmas真正在英語圈崛起，則是拜英國大文豪狄更斯大力推廣所賜。

1843年，狄更斯中篇小說《聖誕頌歌》發行後，立刻成為暢銷書，書中「Merry Christmas」一詞更迅速流傳開來。當時的商人便順勢推出印有Merry Christmas的聖誕卡，引發搶購潮，甚至賣到缺貨。從此之後，Merry Christmas的說法便隨著聖誕卡片傳遍全世界。

Happy Christmas一詞雖不常見，但英國女王伊莉莎白二世卻經常使用Happy Christmas而不用Merry Christmas。英國女王的歷年聖誕致詞中，Merry Christmas僅出現在了1962年、1967年、1970年和1999年的四次致詞中，Happy Christmas則包攬了剩餘的年份。據說Merry是個出身窮苦的孩子，且在維多利亞時期，Merry一詞又含有「醉醺醺」之意，維多利亞人認為該詞有敗壞風俗的氣氛，因此將Merry改為較為中性的Happy。

此外，除了聖誕節該是Merry Christmas還是Happy Christmas的疑惑外，美國也對於聖誕節該說Happy Holiday還是Merry Christmas爭論不休。無論如何，聖誕節來臨，大街小巷佈置的聖誕燈、裝飾，仍為寒冷的季節增添一份溫馨感。

(中時電子報)