不足2月過世8位 南京大屠殺倖存者僅剩104人

日軍在南京大開殺戒。(圖/軍事網)

日軍少尉向井敏明和野田毅在進軍南京途中相約進行「殺人競賽」。(資料照)

今年是南京大屠殺79周年，受害者至今未等來日本的道歉，然而短短2月不到，南京大屠殺倖存者已過世8位，目前，登記在冊的大屠殺倖存者減至104人。

關於南京大屠殺死亡人數，美國領導的盟軍在日本投降後認定，南京大屠殺死亡人數為14.2萬人，但中國大陸主張遇難人數達30萬人，日本右派人士與學者則否認南京大屠殺曾經發生。

據《人民網》報導，1984年，南京首次統計大屠殺倖存者，登記在冊的倖存者共有1756人；2004年，南京大屠殺倖存者急劇減少到428名；2015年底，降至133人；截至目前，登記在冊的倖存者僅剩104人。

21日凌晨，93歲的易翠蘭老人因突發心衰離世，這是近兩個月內第8位去世的南京大屠殺倖存者。目前，登記在冊的大屠殺倖存者減至104人。 易翠蘭老人的兒子陶盛福回憶，侵華日軍佔領南京時，母親僅14歲，與家人逃亡路上親眼目睹了大屠殺的慘狀，她也曾被鬼子用槍托毆打，留下了腰傷。

1937年南京陷落後，日本軍在當時的中國首都展開了大規模屠殺、強姦以及縱火、搶劫等戰爭罪行與反人類罪行。日本媒體也曾報導，當時兩名日本軍官在南京展開的「殺人競賽」。為了抒發長久以來無法攻佔南京的不滿，日本縱容士兵在攻陷南京後，大規模且長期殘暴姦殺婦女，數萬人受害。至今，日本政商界仍有認為南京大屠殺不存在的「否認派」。

(中時電子報)