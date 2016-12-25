高雄男騎士暗夜墜4米橋下 低喃喊救命
高雄市三民區鼎力路橋附近今天凌晨3點，發生1起騎士墜落4米橋下事件，警消到場後兵分2路進行救援，利用繩索及架梯將50歲男性騎士救出，該名男子手腳多有擦傷，腿部有骨折，救護人員趕緊將他送醫觀察，幸無大礙。
巡邏員警行經三民區鼎力路橋往資源回收場方向的路上，發現1台機車倒臥橋旁，擴大搜尋發現墜橋民眾，立即轉報119由高市消防局鼎金分隊全員出動趕往搶救。
暗黑現場依稀可見騎士倒臥約4米橋下，一動也不動，考量情況十分危急，消防人員攜帶救助及救護器材，同步採繩索架設搭配雙節梯及平面確保2路救援，由於現場光線不足，警消架設照明燈便利操作，連路過民眾也熱心幫忙協助調整照明燈角度提高視線。
警消表示，經快速評估騎士生命徵象，發現騎士腿部有骨折現象，經合力完成頸圈及長背板等固定處置，避免2次傷害後，由救護車送醫治療，幸無大礙。
(中時)
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